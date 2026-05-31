Israele ha annunciato l’espansione delle operazioni militari contro Hezbollah in Libano. La Francia ha portato il caso al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, chiedendo una risposta internazionale. La decisione israeliana ha provocato un aumento della tensione tra i due paesi e ha suscitato reazioni diplomatiche. Finora non sono stati comunicati dettagli sulle operazioni o sui risultati. La situazione rimane sotto monitoraggio internazionale.

La tensione tra Israele e Libano torna a crescere dopo la decisione del governo israeliano di ampliare le operazioni militari contro Hezbollah. Una scelta che ha provocato la dura reazione della Francia, che ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, compresa l’Italia, per discutere della situazione. Mentre sul terreno le truppe israeliane avanzano oltre il fiume Litani e consolidano il controllo di nuove posizioni strategiche, sul piano diplomatico aumenta il timore che l’escalation possa compromettere gli sforzi in corso per stabilizzare l’intera regione mediorientale, compresi i delicati negoziati tra Washington e Teheran sul programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Israele allarga l’offensiva in Libano, la Francia porta il caso al Consiglio di Sicurezza dell’Onu

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