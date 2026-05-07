Il bando cultura della Fondazione ha finanziato 25 progetti con 200mila euro

Si è conclusa recentemente la prima edizione del Bando Cultura promosso da una fondazione, che ha destinato 200mila euro a sostegno di 25 progetti. La selezione dei progetti ha coperto diverse iniziative legate alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione dell’accesso e della partecipazione alla cultura. Tutti i fondi disponibili sono stati assegnati, segnando il completamento della fase di finanziamento prevista nel bando.

Con 25 progetti finanziati e lo stanziamento di tutti i 200mila euro previsti, si è chiusa nei giorni scorsi la prima edizione del Bando Cultura, presentato nel febbraio scorso con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, favorire l’accesso alla cultura e la partecipazione dei.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate ProValtellina, il bando Cultura vale 200mila euro in ValleFondazione Pro Valtellina - guidata da Marco Dell’Acqua (a destra nella foto) - apre l’anno con il tradizionale Bando Arte e Cultura, destinando... Via al bando progetti integrati per la cultura. Un investimento da 21,5 milioni di euroUn investimento di 21,5 milioni di euro per ridare vita al patrimonio culturale pubblico: è aperto in Lombardia il bando "Progetti integrati della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tante opportunità per chi vuole lavorare nel mondo dell’arte e della cultura; BANDO 2026 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ CULTURALI; Via al bando progetti integrati per la cultura. Un investimento da 21,5 milioni di euro; Fondazione Italia Patria della Bellezza ETS, annunciati i vincitori del bando 2026. Fondazione Italia Patria della Bellezza: la comunicazione leva per valorizzare i patrimoni culturaliIn un contesto in cui il mondo culturale è chiamato a confrontarsi con nuove sfide – dalla sostenibilità dei flussi turistici alla capacità di coinvolgere [...] ... a-realestate.it Lombardia, da edifici pubblici a luoghi di cultura: bando da 21,5 milioniUn investimento da 21,5 milioni di euro per ridare vita al patrimonio pubblico e trasformarlo in motore culturale e sociale. È quanto prevede il nuovo ... ilnotiziario.net CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro. . La storia della #CGIL dalla fondazione a oggi, anno per anno in oltre cento video. Nel gennaio 1921 Livorno fu teatro di una svolta decisiva ed epocale per il movimento operaio italiano. Dalla scissione del - facebook.com facebook Tumori: Festa della mamma, gruppo Magis con Fondazione Airc per la ricerca. x.com