Il bando cultura della Fondazione ha finanziato 25 progetti con 200mila euro

Da ilpiacenza.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa recentemente la prima edizione del Bando Cultura promosso da una fondazione, che ha destinato 200mila euro a sostegno di 25 progetti. La selezione dei progetti ha coperto diverse iniziative legate alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione dell’accesso e della partecipazione alla cultura. Tutti i fondi disponibili sono stati assegnati, segnando il completamento della fase di finanziamento prevista nel bando.

Con 25 progetti finanziati e lo stanziamento di tutti i 200mila euro previsti, si è chiusa nei giorni scorsi la prima edizione del Bando Cultura, presentato nel febbraio scorso con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, favorire l’accesso alla cultura e la partecipazione dei.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

ProValtellina, il bando Cultura vale 200mila euro in ValleFondazione Pro Valtellina - guidata da Marco Dell’Acqua (a destra nella foto) - apre l’anno con il tradizionale Bando Arte e Cultura, destinando...

Via al bando progetti integrati per la cultura. Un investimento da 21,5 milioni di euroUn investimento di 21,5 milioni di euro per ridare vita al patrimonio culturale pubblico: è aperto in Lombardia il bando "Progetti integrati della...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Tante opportunità per chi vuole lavorare nel mondo dell’arte e della cultura; BANDO 2026 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ CULTURALI; Via al bando progetti integrati per la cultura. Un investimento da 21,5 milioni di euro; Fondazione Italia Patria della Bellezza ETS, annunciati i vincitori del bando 2026.

fondazione il bando cultura dellaFondazione Italia Patria della Bellezza: la comunicazione leva per valorizzare i patrimoni culturaliIn un contesto in cui il mondo culturale è chiamato a confrontarsi con nuove sfide – dalla sostenibilità dei flussi turistici alla capacità di coinvolgere [...] ... a-realestate.it

fondazione il bando cultura dellaLombardia, da edifici pubblici a luoghi di cultura: bando da 21,5 milioniUn investimento da 21,5 milioni di euro per ridare vita al patrimonio pubblico e trasformarlo in motore culturale e sociale. È quanto prevede il nuovo ... ilnotiziario.net

Cerca altre news e video sullo stesso tema.