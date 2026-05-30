Pronostico Capo Verde-Serbia | almeno una cosa è certa

Nell’amichevole internazionale tra Capo Verde e Serbia, si prevedono almeno un gol per parte. La partita si gioca in preparazione ai Mondiali e coinvolge due squadre che hanno mostrato capacità offensive nelle ultime uscite. Le formazioni potrebbero adottare un atteggiamento offensivo, considerando il contesto amichevole e l’obiettivo di testare le proprie strategie. Il match è seguito da appassionati e addetti ai lavori come occasione di verifica prima della competizione mondiale.

Capo Verde-Serbia è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla La favola più bella di questo Mondiale è sicuramente Capo Verde: la nazionale di casa ha festeggiato i 50 anni di indipendenza prendendosi per la prima volta nella propria storia una qualificazione così importante. Storico davvero. E adesso l’obiettivo, contro una Serbia giovane è quello di dare slancio al futuro. Magari con una vittoria. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non hanno fatto benissimo nelle ultime uscite i capoverdiani. Parliamo di una nazionale che ne ha perse tre di fila prima di ritrovare la vittoria ai rigori contro la Finlandia nella fase a gironi della Fifa Series. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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