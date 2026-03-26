Venerdì alle 20:45 si disputa l’amichevole tra Svizzera e Germania, una partita che segue gli ultimi tre incontri tra le due nazionali. Questi precedenti condividono alcune caratteristiche e si sono svolti in periodi diversi. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in tv, con le probabili formazioni che sono state già annunciate.

Svizzera-Germania è un’amichevole e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Tra qualche mese, in Nordamerica, la Germania sarà una delle selezioni più attenzionate. Inevitabile, visto il blasone della Mannschaft, che nel corso della sua gloriosa storia ha vinto ben quattro titoli mondiali. I tedeschi, però, dopo l’ultimo trionfo nella rassegna iridata risalente ormai a 12 anni fa non hanno più combinato granché nonostante delle rose di assoluto spessore. L’Europeo casalingo di due anni fa ha lasciato tanto amaro in bocca per quel “maledetto” quarto di finale contro la Spagna futura campionessa, deciso ai supplementari dopo alcune decisioni arbitrali che hanno fatto discutere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Svizzera-Germania: gli ultimi tre precedenti hanno qualcosa in comune

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