La genesi del ' boato' che spaventa il Forlivese | ecco perché la terra suona prima del terremoto

Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 hanno colpito il territorio nelle prime ore del mattino. La prima alle 1,51, la seconda alle 7,58, entrambe hanno causato vibrazioni intense e un senso di paura tra la popolazione. Prima delle scosse, si sono avvertiti rumori sordi e un suono simile a un boato, che alcuni hanno descritto come un “suono” che precede il movimento tellurico.

Prima un brusco risveglio, poi una ‘sveglia’ col batticuore. Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 della scala Richter, registrate rispettivamente all'1,51 e alle 7,58, hanno fatto tremare il territorio. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Meldola, ma il movimento tellurico è stato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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