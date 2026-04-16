Mr Nobody Against Putin recensione | il film che sfida il Cremlino e diventa simbolo del dissenso

Il film, vincitore di un premio Oscar, racconta di un uomo che si oppone alle politiche del governo e mette in discussione l'influenza del regime nel sistema scolastico. La pellicola documenta le azioni di chi cerca di difendere la libertà di espressione e di pensiero in un contesto di forte controllo da parte delle autorità. Attraverso immagini e testimonianze, si approfondisce la lotta di chi si oppone alle imposizioni dello Stato.

La recensione del documentario premiato con l'Oscar che denuncia l'ingerenza del regime putiniano nel sistema scolastico per mettere a tacere il dissenso. Da insegnante della periferia industriale russa agli Oscar. Questo è l'incredibile percorso compiuto da Paver "Pasha" Talankin, videomaker di una scuola di Karabash, città negli Urali altamente inquinata, che ha deciso di manifestare il suo dissenso nei confronti del regime di Putin nel solo modo in cui sapeva: imbracciando la sua videocamera. Con una buona dose di incoscienza, Pasha ha registrato la sua crescente insofferenza all'indottrinamento del governo nelle scuole. Indottrinamento imposto per mettere a tacere le voci contrarie all'"operazione speciale" contro l'Ucraina e garantirsi il sostegno delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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