Negli ultimi tempi, il presidente russo si trova a fronteggiare un crescente malcontento tra la popolazione, in particolare dopo le restrizioni imposte sull'accesso a internet. I sondaggi condotti da entità vicine al governo mostrano un calo di consensi e una diminuzione della fiducia nei confronti della leadership. Questa situazione riflette una perdita di consenso pubblico che preoccupa le autorità, anche se ufficialmente non vengono fatte dichiarazioni in merito.

Vladimir Putin non è più il leader incensato dal popolo russo, ormai lo sanno persino i sondaggisti vicini al Cremlino. Dopo la stretta sull’utilizzo di internet, che ha portato all’impossibilità di utilizzare la rete mobile, diversi influencer, politici dissidenti e blogger che prima erano filo-militaristi hanno iniziato a lamentarsi delle politiche del Cremlino. L’ultima dimostrazione di ostilità nei confronti del presidente russo è arrivata dal suo storico braccio destro, Ilya Remalo, che su Telegram ha spiegato in diversi punti il motivo della sua opposizione a Putin. Gli istituti di sondaggi legati a Mosca hanno evidenziato che il tasso di approvazione verso il capo del Cremlino si è abbassato notevolmente, anche se il punto più basso è stato raggiunto nel corso dell’invasione ucraina nel 2022.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Putin fa i conti col malcontento popolare dopo la repressione di internet: lo sanno anche i sondaggisti del Cremlino

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Putin ha rifiutato le proposte dei leader europei per raggiungere una pace in Ucraina

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