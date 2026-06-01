La fortuna bacia Ceccano | centrata una vincita da 5mila euro al 10eLotto

Da frosinonetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 30 maggio, a Ceccano, un giocatore ha vinto 5 mila euro al 10eLotto con un “7 Oro” giocato in un punto vendita di via Gaeta. La vincita riguarda la provincia di Frosinone e rappresenta una delle vincite di rilievo nell’estrazione di quel giorno. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul vincitore o sull’esatta modalità di gioco.

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Il 10eLotto sorride anche alla provincia di Frosinone. Nell’estrazione di sabato 30 maggio, infatti, a Ceccano è stata centrata una vincita da 5mila euro grazie a un “7 Oro” giocato presso un punto vendita di via Gaeta.La vincita rientra tra le più significative registrate nel Lazio negli ultimi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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