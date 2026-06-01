La fortuna bacia Ceccano | centrata una vincita da 5mila euro al 10eLotto

Notizia in breve

Sabato 30 maggio, a Ceccano, un giocatore ha vinto 5 mila euro al 10eLotto con un “7 Oro” giocato in un punto vendita di via Gaeta. La vincita riguarda la provincia di Frosinone e rappresenta una delle vincite di rilievo nell’estrazione di quel giorno. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul vincitore o sull’esatta modalità di gioco.