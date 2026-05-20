Centrata una vincita da 16mila euro al 10eLotto
Martedì 19 maggio, un giocatore ha vinto 16mila euro al 10eLotto con un “4” Doppio Oro, nella provincia di Caserta. La notizia viene riportata da Agipronews. La vincita è stata realizzata durante il concorso di quella giornata, portando un premio consistente a chi ha indovinato i numeri. La provincia di Caserta si è così unita in festa per questa vittoria.
La provincia di Caserta fa festa con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 19 maggio, un fortunato giocatore ha centrato un “4” Doppio Oro portando a casa un premio da 16mila euro. La vincita è stata registrata al punto vendita di via Roma a Cancello ed Arnone.In Campania. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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