Centrata una vincita da 16mila euro al 10eLotto

Martedì 19 maggio, un giocatore ha vinto 16mila euro al 10eLotto con un “4” Doppio Oro, nella provincia di Caserta. La notizia viene riportata da Agipronews. La vincita è stata realizzata durante il concorso di quella giornata, portando un premio consistente a chi ha indovinato i numeri. La provincia di Caserta si è così unita in festa per questa vittoria.

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