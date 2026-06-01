La fondazione e la banca premiano sei studenti universitari nell' edizione 2026 del bando borse di studio
La Fondazione Giancarla Casalboni e la Bcc Romagnolo hanno assegnato sei borse di studio nell'edizione 2026. Tra i destinatari ci sono due studenti nuovi e quattro che hanno già ricevuto il riconoscimento in precedenza. La selezione riguarda studenti universitari iscritti a corsi di laurea. La cerimonia di premiazione si è svolta recentemente, senza specificare i criteri di valutazione o le università di provenienza.
Fondazione Giancarla Casalboni e Bcc Romagnolo premiano sei studenti universitari nell'edizione 2026 del bando borse di studio: due nuovi ingressi e quattro conferme. "Ringrazio per l’opportunità e mi auguro di poter mantenere i requisiti necessari per proseguire in questo percorso anche nei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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