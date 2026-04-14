L’Università di Firenze ha aperto un bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio destinate agli studenti palestinesi. L’iniziativa vede la partecipazione di diversi partner istituzionali e del terzo settore, coinvolgendo un’ampia rete di collaborazioni. La selezione riguarda studenti provenienti dalla Palestina che desiderano frequentare corsi presso l’ateneo fiorentino. La procedura di presentazione delle domande resterà aperta per un periodo stabilito.

FIRENZE – L’ Università di Firenze ha aperto il bando per l’assegnazione di borse di studio per studenti palestinesi, nell’ambito di un’iniziativa che coinvolge un’ampia rete di partner istituzionali e del terzo settore. In totale, quindici giovani provenienti da Gaza e dalla Cisgiordania potranno riprendere o completare il proprio percorso accademico in Italia. Il progetto nasce da una campagna promossa da Unicoop Firenze e dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, in collaborazione con l’Ateneo fiorentino, la Comunità Islamica di Firenze e Toscana, il Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira e la Fondazione Giovanni Paolo II.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Borse di studio per studenti palestinesi, aperto il bando a Firenze

Cavriglia. Aperto il bando per le borse di studioArezzo, 23 marzo 2026 – Aperte le domande per le borse di studio “IoStudio” 2025/2026 a Cavriglia.

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