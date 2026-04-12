Borse di studio Bim | 80.000 euro premiano il merito di 244 studenti

Sabato 11 aprile si è tenuta nell’aula magna di un’università in Piazza Sant’Agostino una cerimonia dedicata alla consegna di borse di studio. Le premiazioni sono state organizzate dal Consorzio Bim del Lago di Como e dei fiumi Brembo e Serio e hanno visto la partecipazione di 244 studenti. Complessivamente, sono stati distribuiti 80.000 euro destinati a riconoscere il merito degli studenti.

Sabato 11 aprile, nell’aula magna dell’Università di Bergamo situata in Piazza Sant’Agostino, si è svolta la cerimonia per la consegna delle borse di studio promosse dal Consorzio Bim del Lago di Como e dei fiumi Brembo e Serio. L’iniziativa ha premiato un totale di 244 studenti residenti nei 127 comuni che rientrano nel perimetro del consorzio, distinguendoli per i risultati accademici ottenuti durante l’anno scolastico 2024-2025. Il riconoscimento economico, che ammonta a circa 80.000 euro complessivi, è stato intitolato alla memoria dei primi tre presidenti dell’ente: l’onorevole Pacati, il senatore Turani e l’avvocato Rinaldi. Il valore del merito tra eccellenze accademiche e sostegno al territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borse di studio Bim: 80.000 euro premiano il merito di 244 studenti Leggi anche: Consorzio Bim, borse di studio per 244 studenti Leggi anche: Consorzio Bim, borse di studio e attestati per gli studenti meritevoli