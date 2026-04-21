Il male non riposa mai, e questa volta promette di bruciare più forte che mai. Sony Pictures ha rilasciato il primo terrificante trailer di La Casa – Il Rogo del Male (titolo originale: Evil Dead Burn), il nuovo attesissimo capitolo della saga horror creata da Sam Raimi. La trama si sposta in una location isolata e claustrofobica. Al centro della vicenda troviamo una donna (interpretata da Luciane Buchanan) che, dopo la tragica perdita del marito, cerca rifugio e conforto presso i suoceri nella loro remota casa di famiglia. Quello che inizia come un tentativo di elaborazione del lutto si trasforma rapidamente in un’infernale riunione di famiglia quando, uno dopo l’altro, i membri del nucleo vengono trasformati in feroci “Deadites”.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - “La Casa – Il Rogo del Male”: il trailer del nuovo capitolo promette l’esperienza più selvaggia del franchise

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