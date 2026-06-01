Dopo mesi di profili privati, la fidanzata di Fedez ha pubblicato il suo primo video su TikTok. La stilista di 23 anni, in attesa del primo figlio con il rapper, ha condiviso un contenuto che ha attirato l’attenzione. Il cantante ha commentato con un gesto social, lasciando intuire una reazione pubblica alla sua apparizione sulla piattaforma.

Giulia Honegger ha deciso di aprire un nuovo capitolo della sua presenza digitale. La stilista 23enne, compagna di Fedez e in attesa del loro primo figlio insieme, ha fatto il suo debutto su TikTok con un approccio che segna una svolta rispetto alla sua precedente strategia social. Per mesi, la giovane imprenditrice milanese aveva mantenuto un profilo Instagram rigorosamente privato, con appena 814 follower e contenuti condivisi con estrema parsimonia. Una scelta di riservatezza che Fedez aveva sempre rispettato, nonostante la sua enorme risonanza mediatica. Ora però qualcosa sta cambiando. L’approdo su TikTok rappresenta un’apertura.... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - La fidanzata di Fedez apre TikTok dopo mesi di profili blindati: il primo video conquista un gesto social dal cantante

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