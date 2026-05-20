Recentemente si sono intensificati i segnali di un rapporto più stretto tra Chiara Ferragni e Giulia Honegger, la fidanzata di Fedez. Le due si sono viste in diverse occasioni pubbliche e social, suscitando attenzione tra i follower. La loro vicinanza ha attirato l’interesse di chi segue da vicino le vicende della famiglia Ferragnez, nota per essere tra le più seguite in Italia. I gesti recenti tra Chiara e Giulia hanno fatto parlare di un cambiamento nel clima dell’ex casa Ferragnez.

Chi l’avrebbe mai detto, fino a qualche mese fa. Eppure i segnali si sono accumulati nel tempo, e raccontano il clima dell’ex casa Ferragnez, che per anni è stata la famiglia più seguita d’Italia. Tra Chiara Ferragni e Giulia Honegger – l’influencer e la nuova compagna di Fedez – non solo non ci sarebbero tensioni, ma sembrerebbe esserci spazio per una vera e propria (e soprattutto sana) complicità femminile. Il gesto di Chiara Ferragni per Giulia Honegger, la fidanzata di Fedez. Nelle scorse settimane si è susseguita una indiscrezione, secondo cui Chiara Ferragni avrebbe messo Giulia Honegger, la nuova fidanzata incinta di Fedez (dopo mesi è arrivata la conferma nelle scorse settimane), in contatto con la professionista che l’aveva accompagnata quando aspettava Leone e Vittoria. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Ferragni vicina alla fidanzata di Fedez: il gesto per Giulia Honegger

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Fedez insieme alla sua fidanzata Giulia Honegger

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