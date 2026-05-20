Chiara Ferragni vicina alla fidanzata di Fedez | il gesto per Giulia Honegger

Da dilei.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si sono intensificati i segnali di un rapporto più stretto tra Chiara Ferragni e Giulia Honegger, la fidanzata di Fedez. Le due si sono viste in diverse occasioni pubbliche e social, suscitando attenzione tra i follower. La loro vicinanza ha attirato l’interesse di chi segue da vicino le vicende della famiglia Ferragnez, nota per essere tra le più seguite in Italia. I gesti recenti tra Chiara e Giulia hanno fatto parlare di un cambiamento nel clima dell’ex casa Ferragnez.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Chi l’avrebbe mai detto, fino a qualche mese fa. Eppure i segnali si sono accumulati nel tempo, e raccontano il clima dell’ex casa Ferragnez, che per anni è stata la famiglia più seguita d’Italia. Tra Chiara Ferragni e Giulia Honegger – l’influencer e la nuova compagna di Fedez – non solo non ci sarebbero tensioni, ma sembrerebbe esserci spazio per una vera e propria (e soprattutto sana) complicità femminile. Il gesto di Chiara Ferragni per Giulia Honegger, la fidanzata di Fedez. Nelle scorse settimane si è susseguita una indiscrezione, secondo cui Chiara Ferragni avrebbe messo Giulia Honegger, la nuova fidanzata incinta di Fedez (dopo mesi è arrivata la conferma nelle scorse settimane), in contatto con la professionista che l’aveva accompagnata quando aspettava Leone e Vittoria. 🔗 Leggi su Dilei.it

chiara ferragni vicina alla fidanzata di fedez il gesto per giulia honegger
© Dilei.it - Chiara Ferragni vicina alla fidanzata di Fedez: il gesto per Giulia Honegger
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Fedez insieme alla sua fidanzata Giulia Honegger

Video Fedez insieme alla sua fidanzata Giulia Honegger

Sullo stesso argomento

Chiara Ferragni e Fedez (con Giulia Honegger) insieme per il compleanno di LeoneNonostante i loro trascorsi (sia mediatici che legali) siano quantomeno turbolenti, Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di deporre le armi in...

Tra Fedez e Chiara Ferragni è tornato il sereno grazie a Giulia Honegger?Dopo la separazione e il divorzio i rapporti tra Chiara Ferragni e Fedez sono stati a lungo molto complicati.

chiara ferragni chiara ferragni vicina allaChiara Ferragni e Josè Hernandez: Lo ha presentato in famiglia, alla mamma, alle sorelle e agli amici più strettiLa coppia è stata fotografata insieme, al mare, a Forte dei Marmi. Con l’imprenditrice e il compagno, che negli ultimi mesi è diventato una presenza stabile nella sua vita, c’erano anche i figli di le ... vanityfair.it

Chiara Ferragni a Forte dei Marmi, sorpresa Fedez con compagna incintaFerragni e Fedez a Forte dei Marmi, equilibrio fragile in Versilia A Forte dei Marmi, storico rifugio vip in Versilia, la presenza simultanea di Chiar ... assodigitale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web