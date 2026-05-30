Giulia Honegger apre un profilo TikTok Il gesto di Fedez
Giulia Honegger ha aperto un nuovo profilo TikTok. Fedez e Honegger sono una coppia con un bambino in arrivo.
Fedez e Giulia Honegger sono ormai una coppia affiatata, con un bebè in arrivo e un futuro tutto da costruire insieme. Finora i due hanno scelto di tenere la loro storia lontana dai riflettori: contenuti comuni col contagocce, tanto spazio per sé e, soprattutto da parte di Giulia, profili social blindatissimi. Ma qualcosa sta cambiando. Giulia ha aperto un profilo TikTok e pubblicato il suo primo video: e la reazione di Fedez non si è fatta attendere. Giulia Honegger su TikTok: il primo video. Giulia Honegger ha sempre tenuto la sua vita privata ben al riparo dai social. Su Instagram il profilo è privato, i contenuti condivisi contati, e Fedez, nonostante abbia una risonanza enorme, ha rispettato questa scelta senza mai forzare la mano. 🔗 Leggi su Dilei.it
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