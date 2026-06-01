IL PROGRAMMA. Il 2 giugno ricorrono gli 80 anni di nascita della Repubblica, un momento cruciale della storia italiana sancito dal referendum del 2 giugno 1946. Ecco cosa succede a Bergamo. La città si prepara a celebrare l’anniversario con un programma diffuso sul territorio, il cui culmine sarà la cerimonia istituzionale della Prefettura, affiancata dal programma del Comune, «Ottantademocrazia». Le iniziative del Comune inizieranno alle 9,30 nel cortile di Palazzo Frizzoni, dove sarà posata una corona d’alloro alla targa dedicata ad Antonio Cavalli, Carlo Cremaschi, Giuseppe Belotti e Rodolfo Vicentini, i Padri costituenti bergamaschi. Sempre nel cortile sarà esposta la bandiera della pace realizzata dall’Unione donne italiane di Romano di Lombardia nel 1947 e conservata nell’archivio di Isrec Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La festa per il 2 Giugno, martedì a Bergamo la consegna di 16 onorificenze

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