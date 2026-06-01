La festa per il 2 Giugno martedì a Bergamo la consegna di 16 onorificenze

Da ecodibergamo.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì a Bergamo si terrà la consegna di 16 onorificenze in occasione del 2 giugno. La giornata segna anche gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, in seguito al referendum del 2 giugno 1946. La cerimonia prevede la consegna di riconoscimenti ufficiali, senza ulteriori dettagli sul programma. La ricorrenza rappresenta un momento di commemorazione per l’evento storico che ha portato alla nascita della Repubblica Italiana.

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IL PROGRAMMA. Il 2 giugno ricorrono gli 80 anni di nascita della Repubblica, un momento cruciale della storia italiana sancito dal referendum del 2 giugno 1946. Ecco cosa succede a Bergamo. La città si prepara a celebrare l’anniversario con un programma diffuso sul territorio, il cui culmine sarà la cerimonia istituzionale della Prefettura, affiancata dal programma del Comune, «Ottantademocrazia». Le iniziative del Comune inizieranno alle 9,30 nel cortile di Palazzo Frizzoni, dove sarà posata una corona d’alloro alla targa dedicata ad Antonio Cavalli, Carlo Cremaschi, Giuseppe Belotti e Rodolfo Vicentini, i Padri costituenti bergamaschi. Sempre nel cortile sarà esposta la bandiera della pace realizzata dall’Unione donne italiane di Romano di Lombardia nel 1947 e conservata nell’archivio di Isrec Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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