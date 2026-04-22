METZ annunciata come sponsor ufficiale dei televisori per la Milano Design Week — Mostra di Artigianato del Patrimonio Culturale Immateriale della Cina

Durante la Milano Design Week, un importante marchio di elettronica è stato annunciato come sponsor ufficiale dei televisori per l’evento dedicato all’artigianato e al patrimonio culturale immateriale cinese. L’accordo è stato comunicato attraverso un comunicato stampa diffuso il 22 aprile 2026. La partnership coinvolge la fornitura di televisori che saranno esposti durante tutta la manifestazione, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MILANO, 22 aprile 2026 PRNewswire — Alla Milano Design Week 2026, METZ ha presentato “Raccontare l’arte dei maestri attraverso l’arte”, una mostra immersiva che reinterpreta il patrimonio culturale immateriale cinese attraverso un linguaggio visivo contemporaneo. Ospitato presso l’Università degli Studi di Milano, un luogo ricco di significato storico, il progetto ha trasformato l’ex complesso medico in uno spazio culturale dove cura, conoscenza e pratica creativa convergono. La mostra è composta da 22 “tele” curate, con i televisori METZ come mezzo visivo. Cinque maestri artigiani provenienti da diverse discipline hanno ciascuno creato quattro opere.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - METZ annunciata come sponsor ufficiale dei televisori per la Milano Design Week — Mostra di Artigianato del Patrimonio Culturale Immateriale della Cina Notizie correlate La festa di Santa Cristina riconosciuta Patrimonio culturale immateriale della PugliaGALLIPOLI – Non solo le “profane” manovre elettorali in quel di Gallipoli che oggi può gioire per una notizia che rallegra i cuori dei fedeli legati... La cucina italiana patrimonio culturale immateriale umanità: incontro all'AlberghieroBRINDISI - Giovedì 19 marzo alle ore 19, nel salone conferenze dell’istituto Alberghiero Pertini di via Appia, 356 a Brindisi, la delegazione di... Approfondimenti e contenuti METZ annunciata come sponsor ufficiale dei televisori per la Milano Design Week -- Mostra di Artigianato del Patrimonio Culturale Immateriale della CinaMILANO, 22 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Alla Milano Design Week 2026, METZ ha presentato Raccontare l'arte dei maestri attraverso l'arte, una mostra immersiva che reinterpreta il patrimonio culturale ... adnkronos.com Design Week: quinto itinerario tra le suggestive attivazioni a MilanoQuinta panoramica delle iniziative che animano la settimana milanese del design, con brand come Bottega Veneta, Fendi, Sease, Falconeri, Sebago, Harmont & Blaine, JW Anderson, Samsonite, Persol, Ritua ... it.fashionnetwork.com