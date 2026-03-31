Una banda musicale fondata nel 1922 è stata riconosciuta ufficialmente come Patrimonio Culturale Immateriale della Regione Puglia. La formazione, nota come ‘Città di San Paolo di Civitate’, ha una storia che si estende per oltre cento anni ed è considerata un patrimonio culturale della regione. La decisione è stata comunicata attraverso un atto ufficiale delle autorità regionali.

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito con determinazione dirigenziale n. 14 del 27 gennaio 2026 dal dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia La banda musicale ‘Città di San Paolo di Civitate’, storica formazione fondata nel 1922, è stata ufficialmente riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale della Regione Puglia. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito con determinazione dirigenziale n. 14 del 27 gennaio 2026 dal dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, che ha incluso la Banda nell’Inventario regionale del Patrimonio Culturale Immateriale, nella sezione dedicata alle Bande della tradizione musicale pugliese. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - La banda musicale 'Città di San Marco in Lamis' patrimonio immateriale della Regione Puglia

Articoli correlati

Il corpo musicale 'Pietro Giannone' di Ischitella patrimonio culturale e immateriale della PugliaCon enorme gioia e orgoglio condividiamo con tutti voi una notizia storica per la nostra comunità: il Corpo Musicale Cittadino ‘Pietro Giannone’...

La festa di Santa Cristina riconosciuta Patrimonio culturale immateriale della PugliaGALLIPOLI – Non solo le “profane” manovre elettorali in quel di Gallipoli che oggi può gioire per una notizia che rallegra i cuori dei fedeli legati...

Approfondimenti e contenuti

Discussioni sull' argomento Bande Musicali Bresciane; Settimana Santa a Sassari, la città svela il suo volto più misterioso e suggestivo; Nasce la banda della città di Rovigo; Concerto della Passione, IV Edizione.

La Banda musicale Città di Rieti al Conservatorio di Santa CeciliaIl Conservatorio di Santa Cecilia apre le porte al Roma Festival Band 2025 nei due weekend a cavallo tra settembre e ottobre, e la prima ad esibirsi nella Sala Accademica di via dei Greci sarà la ... ilmessaggero.it

Cosa posso portare alla Città di San Benedetto Me lo sono chiesto per molto tempo prima di propormi come candidato sindaco, e me lo ha chiesto anche Manolita Scocco di Tvrs. Ebbene, prima della politica, c’è stata l’esperienza da dipendente comunale: c - facebook.com facebook