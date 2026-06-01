la ferrari luce e il fantasma della multipla

Una vettura elettrica, più alta e diversa rispetto alle tradizionali Ferrari, ha suscitato critiche. La macchina è stata definita “sbagliata” per le sue caratteristiche rispetto ai modelli classici del marchio. La vettura, chiamata “Ferrari Luce”, si distingue per il design e la tecnologia, ma non è stata accolta favorevolmente dagli appassionati. La discussione si concentra sulle differenze tra questa vettura e le sportive Ferrari storiche.

Le hanno già dato della macchina sbagliata. Troppo diversa, troppo alta, troppo elettrica, troppo poco Ferrari. La Luce, prima auto interamente elettrica della storia di Maranello, è stata presentata a Roma a fine maggio, e il verdetto di una parte degli appassionati è arrivato prima ancora delle prime curve. La cosa curiosa è che Ferrari non aveva nessun bisogno di esporsi così. Nel 2025 ha toccato novantamila clienti attivi, un quinto in più rispetto a tre anni prima, con ricavi sopra i sette miliardi e una domanda di termiche e ibride mai così alta. Avrebbe potuto continuare a fare quello che sa fare meglio. Ha scelto di mettersi in discussione proprio mentre tutto le andava bene. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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