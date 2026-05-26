Una nuova versione della Fiat Multipla è stata presentata come modello elettrico, caratterizzato da un design che richiama le linee di una Ferrari. La vettura combina le caratteristiche pratiche della Multipla con un’estetica ispirata alle sportive del marchio Ferrari. La produzione di questa versione elettrica è stata annunciata, senza dettagli sui motori o sui tempi di commercializzazione. La Multipla rinnovata mantiene l’originale configurazione a sei posti, ora con motorizzazione completamente a zero emissioni.

L’unione tra la Fiat Multipla, icona di funzionalità e design audace (e discusso), e la Ferrari Luce (la prima “Rossa” 100% elettrica prevista per il 2026) creerebbe un paradosso stilistico affascinante: una monovolume ad alte prestazioni che fonde la massima abitabilità con l’estetica aerodinamica e lussuosa di Maranello. Ecco come potrebbe essere configurata questa ipotetica “Super-Multipla”: Il Design Esterno: “Aerodinamica Razionale”. L’ispirazione alla Ferrari Luce porterebbe un linguaggio stilistico fatto di superfici fluide e una firma luminosa rivoluzionaria. Firma Luminosa “Luce”: Al posto dei classici fari su più livelli della Multipla del ’98, troveremmo gruppi ottici LED ultrasottili a “lama” che tagliano il muso orizzontalmente, simili a quelli intravisti nei prototipi della Luce. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Multipla: rinasce elettrica con design Ferrari Luce

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NUOVA FIAT 600 MULTIPLA 2026 (CONCEPT)

Notizie e thread social correlati

Nuova Fiat Multipla 2026: sarà chiamata Fiat Grizzly?Una possibile nuova versione della Fiat Multipla dovrebbe arrivare nel 2026, con molta probabilità con il nome di Fiat Grizzly.

Leggi anche: Ferrari Luce, svelata la prima elettrica di Maranello: 1000 cavalli, design rivoluzionario e un debutto da show a Roma

Temi più discussi: 70 anni di Fiat 600 Multipla, un mito in mostra a Torino; Fiat 600 Multipla 70 anni: nasceva così la monovolume?; Fiat Grizzly: è stata svelata la prima immagine ufficiale.

FIAT, ecco la Quattrolino: tutto quello che sappiamo sulla mini MultiplaFIAT lavora alla mini Multipla: nasce la Quattrolino, ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo modello della casa italiana ... allaguida.it

Nuova Fiat Multipla, ecco come potrebbe essere la rinascita dell’auto più anticonformista di FiatDella nuova Fiat Multipla si parla ormai da anni, tra indiscrezioni, suggestioni e ipotesi più o meno concrete. Il nome della celebre monovolume torinese continua infatti a evocare un modello unico ... motorionline.com