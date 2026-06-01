La dolce foto di Charlene di Monaco con i figli | tutti in bianco per il nuovo ritratto reale
Ieri nel Principato di Monaco è stata celebrata la Festa della Mamma. La principessa Charlene ha pubblicato un nuovo ritratto di famiglia, in cui appare insieme ai figli, Jacques e Gabriella. Tutti sono vestiti di bianco. La foto è stata condivisa sui social e mostra i tre in un’immagine informale e affettuosa. Non ci sono altre informazioni su eventuali eventi o commenti ufficiali legati alla giornata.
Ieri nel Principato di Monaco si è festeggiata la Festa della Mamma e la principessa Charlene ne ha approfittato per posare con i figli Jacques e Gabriella: ecco il nuovo adorabile ritratto di famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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