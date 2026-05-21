Il nuovo ritratto della principessa Charlene di Monaco | vestita di bianco annuncia la nomina nel Comitato Olimpico

La principessa Charlene di Monaco ha presentato un nuovo ritratto attraverso un’immagine in cui indossa un abito bianco, scelta che ha accompagnato l’annuncio della sua nomina come vicepresidente del Comitato Olimpico del Paese. La nomina è stata comunicata ufficialmente e la principessa ha assunto formalmente il nuovo ruolo. L’immagine mostra uno stile sobrio e luminoso, in linea con l’incarico, mentre il marito, il principe sovrano, presiede l’ente.

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