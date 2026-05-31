Un’immagine di Charlene di Monaco con i gemelli mostra la figlia Gabriella, rivelando una novità sulla sua presenza. La foto, che la ritrae con un sorriso sereno e un abbraccio, è accompagnata da un messaggio dedicato alle madri. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla famiglia è stato diffuso, ma l’attenzione si concentra sulla presenza della bambina e sul significato simbolico dell’immagine. La pubblicazione ha suscitato commenti tra gli appassionati di famiglie reali europee.

Un abbraccio semplice, uno sguardo sereno e un messaggio dedicato a tutte le mamme. È bastato questo a Charlene di Monaco per conquistare ancora una volta l’attenzione dei sudditi e degli appassionati delle famiglie reali europee. In occasione della Festa della Mamma, celebrata nel Principato tra la fine di maggio e l’inizio di giugno a seconda del calendario liturgico, la moglie del Principe Alberto ha condiviso un nuovo ritratto insieme ai figli gemelli Jacques e Gabriella. Nello scatto, condiviso sui canali social del Palazzo di Monaco, Charlene appare alle spalle dei due ragazzini mentre li abbraccia affettuosamente. Tutti e tre indossano abiti dalle tonalità chiare, tra il bianco e il crema, scelta che conferisce all’immagine un’atmosfera luminosa e raffinata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlene di Monaco, la dolce foto coi gemelli svela una novità sulla figlia Gabriella

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