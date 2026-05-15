FOTO Incidente al Rione Ferrovia | auto abbatte il cantiere di Piazza Colonna

Poco dopo la mezzanotte si è verificato un incidente nel quartiere Ferrovia, all’incrocio tra viale Principe di Napoli e Piazza Colonna. Un’auto ha attraversato un cantiere e ha abbattuto alcune barriere di protezione, finendo contro una struttura in fase di costruzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita gravemente.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente spettacolare poco dopo la mezzanotte alla fine di viale Principe di Napoli. Un’auto, una Dacia, forse a causa della grande velocita’, e’ finita nel cantiere di Piazza Colonna, finendo la sua corsa nei pressi della stazione Ferroviaria. Grandi danni al mezzo e soprattutto abbattuta una parte dell’area di lavoro. Sul luogo i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Benevento, oltre alla ditta AMC Service che ha provveduto al recupero del mezzo. Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine e’ stata trovata la sola auto incustodita, senza la presenza del conducente. L'articolo FOTO Incidente al Rione Ferrovia: auto abbatte il cantiere di Piazza Colonna proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Incidente al Rione Ferrovia: auto abbatte il cantiere di Piazza Colonna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incidente tra auto e motorino a piazza del Teatro: ferita una ragazza | FOTOErano circa le 16,15 quando a piazza Giuseppe Verdi, all'altezza dell'incrocio con via Marconi, è avvenuto un incidente tra un'auto e un ciclomotore. Tarip, domani parte la sperimentazione al Rione FerroviaTempo di lettura: < 1 minutoAl via la fase di sperimentazione del progetto Tarip che coinvolgerà alcune utenze del rione Ferrovia: precisamente... Al Rione Ferrovia di Foggia pronte le pattuglie dell’EsercitoL’Esercito, presente a Foggia nell’ambito di Strade sicure sin dal 2016, non si occuperà solo di borgo Mezzanone ma presiederà anche la zona del rione Ferrovia. la decisione è stata presa nel corso ... lagazzettadelmezzogiorno.it Benevento, miasmi al rione Ferrovia: indagini e analisi no-stop ma è giallo sulle causeCinque ore di sopralluoghi nella notte e altrettante ore in mattinata, ma cosa abbia effettivamente provocato una puzza nauseabonda e grande allarme in città, per la precisione al rione Ferrovia, ... ilmattino.it