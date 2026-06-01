La denuncia di una lettrice | Attraversamento pedonale Auditorium Flaiano danneggiato con cubetti rotti e fuori sede

Notizia in breve

Una lettrice ha segnalato che l’attraversamento pedonale in porfido vicino all’Auditorium Flaiano è danneggiato. La pavimentazione presenta diversi cubetti rotti e spostati, alcuni dei quali sono finiti in strada. La zona si trova lungo il lungomare sud e il problema riguarda principalmente le parti mancanti e mobili della pavimentazione. Nessuna altra informazione sulle cause o sui responsabili è stata fornita.