La denuncia di una lettrice | Attraversamento pedonale Auditorium Flaiano danneggiato con cubetti rotti e fuori sede
Una lettrice ha segnalato che l’attraversamento pedonale in porfido vicino all’Auditorium Flaiano è danneggiato. La pavimentazione presenta diversi cubetti rotti e spostati, alcuni dei quali sono finiti in strada. La zona si trova lungo il lungomare sud e il problema riguarda principalmente le parti mancanti e mobili della pavimentazione. Nessuna altra informazione sulle cause o sui responsabili è stata fornita.
Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalarci un problema con l'attraversamento pedonale in porfido in zona lungomare sud:“L’attraversamento pedonale in cubetti di porfido che porta all’Auditorium Flaiano presenta una pavimentazione mancante diversi cubetti si sono spostati finendo nelle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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