Nuovo attraversamento pedonale rialzato per le piste ciclabili | possibili rallentamenti
Il Comune di Ferrara ha programmato lavori per la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale rialzato in via Marconi, vicino a via Padova. I lavori sono previsti per martedì 19, a meno di condizioni meteorologiche avverse. La realizzazione interesserà il tratto di strada in prossimità della nuova piattaforma rialzata. Durante l’intervento, potrebbero verificarsi rallentamenti nel traffico veicolare e pedonale nella zona interessata.
Sono previsti per martedì 19, salvo condizioni meteo avverse, i lavori programmati dal Comune di Ferrara per la realizzazione di una nuova piattaforma rialzata in via Marconi, nel tratto in prossimità di via Padova.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'intervento prevede la creazione di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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