Nuovo attraversamento pedonale rialzato per le piste ciclabili | possibili rallentamenti

Il Comune di Ferrara ha programmato lavori per la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale rialzato in via Marconi, vicino a via Padova. I lavori sono previsti per martedì 19, a meno di condizioni meteorologiche avverse. La realizzazione interesserà il tratto di strada in prossimità della nuova piattaforma rialzata. Durante l’intervento, potrebbero verificarsi rallentamenti nel traffico veicolare e pedonale nella zona interessata.

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