Barcola | ripristinati i cubetti in porfido per la sicurezza pedonale

Recentemente sono stati ripristinati i cubetti in porfido lungo il tratto pedonale di Barcola, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza delle persone che percorrono l’area. Tuttavia, le radici dei pini presenti lungo la costa stanno causando problemi di stabilità ai nuovi camminamenti, sollevandoli e danneggiandoli nel tempo. Questa situazione sta portando a interventi di manutenzione e a nuove valutazioni sulla gestione delle alberature vicino alle zone pedonali.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le radici dei pini la stabilità dei nuovi camminamenti?. Perché le radici degli alberi costieri danneggiano i percorsi pedonali?. Quali nuove strategie userà il Comune per proteggere le pavimentazioni?. Dove sono stati effettuati i lavori più urgenti per la sicurezza?.? In Breve Interventi concentrati su Cedas, Marinella e percorso verso Miramare.. Radici dei pini costieri causano il sollevamento dei cubetti in porfido.. Nuova variazione di bilancio finanzierà l'ampliamento delle conche attorno agli alberi.. L'assessore Babuder ha fornito dettagli tecnici durante la trasmissione di Marsi.. L’assessore Babuder ha confermato il completamento dei lavori di ripristino dei cubetti in porfido lungo il lungomare di Barcola, puntando alla sicurezza dei pedoni prima dell’arrivo della stagione estiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barcola: ripristinati i cubetti in porfido per la sicurezza pedonale Notizie correlate Nuovo corrimano al Castello di Campogialli, più sicurezza per l’accesso pedonaleArezzo, 7 aprile 2026 – Il Comune di Terranuova Bracciolini ha completato l’intervento di installazione del nuovo corrimano lungo la rampa di accesso... Ponte di Brivio, Piazza: "La sicurezza prima di tutto, avanti con restauro e passerella pedonale""Quello sul Ponte di Brivio è un intervento non più rinviabile: la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto”. Contenuti di approfondimento Barcola, manutenzioni sui cubetti: sistemati i porfidi sollevati lungo il lungomare (VIDEO)Barcola si avvicina alla stagione estiva con interventi mirati sulle pavimentazioni del lungomare, in particolare sui cubetti in porfido sollevati, una criticità segnalata nel tempo e oggetto di manut ... triestecafe.it Trieste, a Barcola riprendono i lavori per ripristinare la costaSono passati due anni dall'ultima forte mareggiata che ha colpito duramente la regione, in particolare il lungomare di Barcola. Alcuni tratti sono ancora inagibili. La Regione fa sapere che i lavori, ... rainews.it