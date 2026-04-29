La dea bendata bacia il casertano | centrato un ' 5' da oltre 39mila euro al Superenalotto

Nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 28 aprile 2026, un giocatore del casertano ha centrato un premio di oltre 39 mila euro con un “5”. La vincita è stata segnalata da Agipronews e rappresenta uno dei premi più alti conquistati in regione in questa estrazione. La cifra ottenuta si aggiunge alle numerose giocate che ogni settimana coinvolgono appassionati di tutto il territorio campano.

In Campania si sfiora il colpo grosso al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di martedì 28 aprile 2026 è stato centrato un “5” dal valore di 39.697,37 euro a Casal di Principe, presso il tabacchi situato in corso Kruscev, all’angolo con via Macario. Una vincita significativa.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate La dea bendata bacia Pisa: centrato un 5 al SuperEnalotto da oltre 74mila euroPISA – La fortuna fa tappa in Toscana e regala un sorriso a un giocatore del capoluogo pisano. Leggi anche: La dea bendata bacia il casertano: centrato un '5' al SuperEnalotto Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La dea bendata bacia Morciano: vinti oltre 93mila euro al Superenalotto; La dea bendata bacia la città, centrato un 5 da oltre 30mila euro; Vinti con il Lotto 53.400 euro in Valsassina (giocandone 6); Lotto, colpo da 30mila euro a Panicale: la fortuna bacia l’Umbria. La Dea bendata bacia Porto Torres: vinti oltre 26.000€ al SuperEnalottoCentrato un 5 da oltre 26.000 euro al SuperEnalotto a Porto Torres, presso l'Eni Café sulla SS 131. Il jackpot sale a 150,8 milioni ... cagliaripad.it La dea bendata bacia Napoli: centrato un 5 da oltre 93mila euroNapoli – La Campania torna protagonista nel gioco più amato dagli italiani. A sorridere, questa volta, è un giocatore napoletano che ha realizzato un 5 da ... cronachedellacampania.it Tutte le ruote del Lotto, i numeri vincenti del concorso del 10eLotto e la sestina vincente del Superenalotto - facebook.com facebook SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, 28 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti x.com