Lo scorso venerdì 3 aprile 2026, un giocatore di Pisa ha centrato un premio di oltre 74.000 euro al SuperEnalotto. La vincita, ancora da chiarire, è stata conseguita con un singolo 5. La notizia si aggiunge alle ultime estrazioni che continuano a regalare vincite di diversa entità in varie zone d’Italia. La città, nota per la sua Torre pendente, si conferma tra i luoghi interessati dalle estrazioni fortunate di questo gioco.

PISA – La fortuna fa tappa in Toscana e regala un sorriso a un giocatore del capoluogo pisano. L’estrazione del SuperEnalotto andata in scena lo scorso venerdì 3 aprile 2026 ha infatti premiato la città della Torre pendente con una vincita di tutto rispetto, ammontante a 74.122,59 euro. Secondo i dati diffusi dall’agenzia specializzata Agipronews, il fortunato o la fortunata è riuscito a sfiorare il bottino pieno centrando un “5”. La giocata che ha fruttato l’importante somma è stata convalidata nel pieno centro di Pisa, presso la ricevitoria significativamente denominata “L’angolo della fortuna”, situata al civico 4 di Piazza Garibaldi. Mentre in Toscana si festeggia per questo ricco premio, a livello nazionale prosegue ininterrotta la caccia al premio di prima categoria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La dea bendata bacia Pisa: centrato un 5 al SuperEnalotto da oltre 74mila euro

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