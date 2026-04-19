Maignan vergogna in Verona Milan | cori discriminatori verso il portiere rossonero | cosa è successo e la sua reazione

Durante la partita tra Verona e Milan, il portiere rossonero è stato oggetto di cori discriminatori da parte dei tifosi avversari. Di fronte all’episodio, Maignan ha scelto di non ignorare quanto accaduto e ha deciso di segnalare l’accaduto all’arbitro. L’evento ha suscitato attenzione sui comportamenti dei supporters presenti allo stadio, in un contesto in cui episodi di questo tipo sono spesso oggetto di discussione.

di Francesco Spagnolo Maignan è stato vittima di cori discriminatori durante Verona Milan. Il portiere ha deciso di non fare finta di niente e segnalare all’arbitro l’episodio. Il pomeriggio di calcio al Bentegodi doveva essere una festa di sport, ma la sfida tra Hellas Verona e Milan viene purtroppo macchiata dall’ennesimo episodio inaccettabile sugli spalti. Durante il match, il protagonista in negativo è diventata una parte della tifoseria di casa, che ha preso di mira il portiere rossonero Mike Maignan con deprecabili insulti, accendendo un clima di fortissima tensione all’interno dell’impianto sportivo veneto. Ancora una volta, la figura di Maignan si trova al centro di una tempesta che nulla ha a che vedere con i guantoni e le parate, ma che riguarda il rispetto e la civiltà.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maignan, vergogna in Verona Milan: cori discriminatori verso il portiere rossonero: cosa è successo e la sua reazione Notizie correlate Maignan, vergogna al Bentegodi: cori discriminatori e fischi per il portiere francese in Verona Milan. Cos’è successoMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Sostituzione Leao, rabbia del portoghese in Lazio Milan: la reazione di Maignan, il gelo con Allegri e quell’espressione di Tare in tribuna. Cos’è successoMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Sostituzione Leao, rabbia del portoghese... Una raccolta di contenuti Maignan, cori discriminatori e fischi nei confronti del portiere del Milan durante il match contro il Verona. Cos’è successoMaignan, cori discriminatori e fischi nei confronti del portiere del Milan durante il match contro il Verona. Cos'è successo ... calcionews24.com Verona-Milan, il risultato LIVEIl Milan ha sempre vinto nelle ultime sei trasferte al Bentegodi contro il Verona in Serie A, registrando anche tre clean sheets nel parziale: nelle precedenti otto gare in casa dei veneti nella ... sport.sky.it