In Euphoria 3, una scena mostra come il mondo si rifiuti di guardare un corpo. La serie è stata concepita per attirare l’attenzione e, in questa stagione, la scena in questione si distingue per il suo impatto. La narrazione si concentra su un personaggio che si confronta con l’indifferenza e il rifiuto della società. La scena viene presentata come un momento chiave della stagione, senza commenti o interpretazioni aggiuntive.

Euphoria è un prodotto nato per far parlar di sé. Euphoria 3, poi, più di ogni altra stagione. Fin dai primi episodi la serie ha avuto un impatto detonante sul pubblico perché è ben confezionata, sa fin dove spingersi, sa come investigare l’oscurità, è complessa, stratificata, provocatoria, senza filtri, cruda. Anche quest’anno, con l’uscita della terza stagione, il dibattito si è allargato e ha conquistato lo spazio online, dove ogni puntata viene rilanciata, commentata e ogni fotogramma discusso attraverso la lente spietata dei social network. Ma c’è una particolare scena che appartiene alla quarta puntata dell'ultima stagione, A Kitty piace ballare, che ha scatenato un dibattito online di cui quasi nessuno ha colto il punto.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In Euphoria 3 c'è una scena che racconta cosa significa avere un corpo che il mondo si rifiuta di guardare

EUPHORIA 3 EP.2: cosa STA SUCCEDENDO ANALISI E RECENSIONE

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Siamo solo agli inizi. Per il creatore di Euphoria quello che ci attende da qui ai prossimi episodi va ben al di là di ogni più rosea speranza. https://serial.everyeye.it/notizie/sam-levinson-rompe-silenzio-euphoria-3-il-caos-finora-inizio-876519.htmlutm_mediu - facebook.com facebook