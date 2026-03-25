Dopo due anni di attesa, la terza stagione di Euphoria sta per tornare. La serie HBO si prepara a riprendere il racconto di un gruppo di giovani, portando nuovi personaggi e trame. Il nuovo poster corale anticipa il ritorno di uno dei prodotti televisivi più discussi degli ultimi anni, mantenendo alta l’attenzione tra i fan.

lI ritorno di Euphoria è sempre più vicino e, a due anni dall’ultima stagione, la serie HBO si prepara a riaprire uno dei racconti generazionali più discussi degli ultimi anni. Il debutto della terza stagione è fissato per aprile 2026, e la casa di produzione ha già diffuso il trailer e alcune immagini della serie, compreso un ultimo poster. Il nuovo poster di Euphoria 3. Nell’immagine diffusa da HBO compaiono tutti i protagonisti della serie, più adulti e alle prese con nuove problematiche: « Che Dio abbia pietà », si legge sopra le foto di Rue, Maddy, Jules, Cassie, Nate e Lexi. Ogni personaggio lascia intendere come lo ritroveremo nella serie: Cassie, interpretata da Sydney Sweeney, posa in bikini, confermando le anticipazioni secondo cui nella seconda stagione debutterà su OnlyFans. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il nuovo poster corale della terza stagione di Euphoria: cosa ci aspetta

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