La corte di tutta l’Inter a Palestra | dalla frase detta da Chivu al pressing in Nazionale

Dopo la partita contro il Cagliari, un giocatore ha pronunciato una frase che ha attirato l’attenzione del gruppo. Successivamente, i compagni di nazionale hanno intensificato il loro pressing nei confronti del giocatore. Questo comportamento si è verificato durante un allenamento presso la Palestra, dove l’intera squadra si è riunita. Non sono stati comunicati altri dettagli su eventuali conseguenze o reazioni ufficiali.

La corte di tutta l’Inter a Palestra: dalla frase detta da Chivu al termine del match col Cagliari al pressing dei compagni di Nazionale. L’ Inter ha individuato il primo rinforzo per la prossima stagione: si tratta di Marco Palestra, esterno attualmente in forza al Cagliari ma di proprietà dell’ Atalanta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa è aperta, ma per convincere i bergamaschi alla cessione servirà un’offerta importante. L’entusiasmo attorno a Palestra nasce da più fronti. L’allenatore Cristian Chivu, colpito dalle qualità dell’esterno, lo ha seguito a San Siro e ne ha apprezzato subito le doti: « L’allenatore che l’ha abbracciato con stupore a San Siro e, da avversario, gli ha sussurrato soltanto: “ Sei proprio forte. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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