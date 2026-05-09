Nel mercato dei trasferimenti, l’attenzione si concentra sulle mosse nel settore centrale del campo. Dopo aver lasciato il suo precedente club, l’allenatore ha scelto di passare ai rivali cittadini, rafforzando così la rosa del nuovo team. La trattativa, che coinvolge il ruolo di mediano, si svolge con un pressing intenso da parte delle società interessate, segnando un cambiamento significativo rispetto alle operazioni tipiche di mercato.

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© Calcionews24.com - Allegri sgambetta Chivu: dall’Inter al Milan, il pressing è totale

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