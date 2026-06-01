Il Manfredonia U15 è stato eliminato in semifinale dopo aver perso 1-0 contro l’avversario. La rete decisiva è arrivata grazie a Triggiani. La partita si è giocata al “Miramare”.

?Il tabellone del "Miramare" dice 1-0 grazie alla firma di Triggiani.Sul campo abbiamo giocato una gara monumentale, sfiorando l'impresa e lottando fino al triplice fischio.Non è bastato per ribaltare il passivo dell'andata e conquistare la finale, ma le lacrime di oggi si trasformeranno presto nell'orgoglio di aver vissuto un'annata semplicemente fantastica.?Si chiude qui una stagione straordinaria, dominata nella fase a gironi e onorata fino all'ultimo secondo di questa semifinale contro l'Uniti per Cerignola. Un applauso infinito va a questo gruppo di ragazzi eccezionali, guidati con passione e professionalità dai mister Matteo d'Arienzo e Michele Castigliego. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La corsa del Manfredonia U15 termina in semifinale

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