Manfredonia U15 é tempo di semifinale
L'Under 15 di Manfredonia si prepara alle semifinali dopo aver superato i quarti di finale con una prestazione impeccabile. La squadra affronta ora questa nuova fase del torneo, che potrebbe portarla in finale. La semifinale rappresenta il prossimo impegno importante per i giovani atleti, che puntano a proseguire il cammino nel torneo. La partita si svolgerà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di ottenere l’accesso alla finale.
Dopo aver superato i quarti di finale con unaprestazione impeccabile, per la nostra Under 15 ètempo di scrivere un nuovo capitolo. Domani mattinanon sarà solo una partita, sarà il primo round di unasemifinale che mette in palio un sogno rincorso perun'intera stagione. A Cerignola i nostri ragazzi scenderanno in campofieri, uniti e con il petto in fuori, pronti a difendere icolori di Manfredonia con la correttezza e ladeterminazione che li hanno sempre contraddistinti. Il traguardo è lì, a un passo.Lotteremo su ogni pallone, da veri sipontini. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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