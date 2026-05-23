Manfredonia U15 é tempo di semifinale

Dopo aver superato i quarti di finale con unaprestazione impeccabile, per la nostra Under 15 ètempo di scrivere un nuovo capitolo. Domani mattinanon sarà solo una partita, sarà il primo round di unasemifinale che mette in palio un sogno rincorso perun'intera stagione. A Cerignola i nostri ragazzi scenderanno in campofieri, uniti e con il petto in fuori, pronti a difendere icolori di Manfredonia con la correttezza e ladeterminazione che li hanno sempre contraddistinti. Il traguardo è lì, a un passo.Lotteremo su ogni pallone, da veri sipontini. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Manfredonia U15 in semifinale?Ci hanno creduto dal primo all’ultimo secondo e sul prato del “Miramare” hanno scritto una pagina bellissima di questa stagione.

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