Manfredonia U15 in semifinale
La squadra under 15 di Manfredonia ha raggiunto la semifinale, dopo aver creduto in questa possibilità fin dall’inizio. La partita si è giocata sul campo del “Miramare” e si è conclusa con una vittoria che ha permesso loro di accedere alla fase successiva del torneo. I giovani atleti hanno lottato con determinazione lungo tutto l’incontro, contribuendo a scrivere un capitolo importante di questa stagione sportiva.
?Ci hanno creduto dal primo all’ultimo secondo e sul prato del “Miramare” hanno scritto una pagina bellissima di questa stagione. I ragazzi dell’Under 15 ribaltano il risultato dell’andata con un 2-0 perfetto, frutto di testa, cuore e di un’identità di squadra straordinaria.?Le reti di Triggiani nel primo tempo e di. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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