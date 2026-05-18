Manfredonia U15 in semifinale

La squadra under 15 di Manfredonia ha raggiunto la semifinale, dopo aver creduto in questa possibilità fin dall’inizio. La partita si è giocata sul campo del “Miramare” e si è conclusa con una vittoria che ha permesso loro di accedere alla fase successiva del torneo. I giovani atleti hanno lottato con determinazione lungo tutto l’incontro, contribuendo a scrivere un capitolo importante di questa stagione sportiva.

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?Ci hanno creduto dal primo all’ultimo secondo e sul prato del “Miramare” hanno scritto una pagina bellissima di questa stagione. I ragazzi dell’Under 15 ribaltano il risultato dell’andata con un 2-0 perfetto, frutto di testa, cuore e di un’identità di squadra straordinaria.?Le reti di Triggiani nel primo tempo e di. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia U15 in semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Manfredonia U15 da applausiSuccesso esterno pesantissimo per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 5ª giornata. Manfredonia U15: poker esterno?Si conclude con un successo autoritario il cammino dell’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella Seconda Fase Regionale.