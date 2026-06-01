Un bambino di 11 anni affetto da tumore ha vissuto una sorpresa speciale in ospedale. Dopo un intervento chirurgico, il suo sogno si è avverato grazie a un'iniziativa organizzata da volontari e personale sanitario. Durante la visita, il bambino ha ricevuto un regalo che ha reso il momento molto emozionante. La scena è stata documentata e condivisa sui social, suscitando reazioni di affetto e solidarietà.

Bologna, 1 giugno 2026 – Una grande e bella sorpresa pe r Alessio, il bambino di 11 anni operato venerdì mattina al Rizzoli per un tumore alla colonna vertebrale e che non è così potuto andare a Roma per assistere alla parata del 2 giugno: questa mattina una rappresentanza del Comando Militare Esercito Emilia Romagna, guidata dal colonnello Nicola Perrone, gli ha fatto visita in ospedale. La commozione del bambino alla vista dei militari. La commozione del piccolo Alessio è quasi indescrivibile quando ha visto entrare nella sua camera i militari, le parole quasi non uscivano dalla bocca, ma gli occhi brillavano di una luce che solo quelli di un bambino che vedono realizzare un sogno, possono avere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La commozione di Alessio, 11 anni e un tumore: il suo sogno diventa realtà in ospedale

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Lultimo saluto alla piccola Alessia: aperta la camera ardente allo stadio, larrivo della salma

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La storia di Alessio, 11 anni, operato per un tumore: niente parata del 2 giugno. Ma l’Esercito gli farà visitaUn bambino di 11 anni, operato al Rizzoli per un tumore alla colonna vertebrale, non parteciperà alla tradizionale parata del 2 giugno.

Alessio, operato per un tumore a 11 anni, non può andare alla parata del 2 giugno, ma l'Esercito va a trovarlo.Un bambino di 11 anni, ricoverato all'ospedale Rizzoli per un tumore, non potrà partecipare alla parata del 2 giugno.

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