Un bambino di 11 anni, ricoverato all'ospedale Rizzoli per un tumore, non potrà partecipare alla parata del 2 giugno. L'Esercito ha deciso di visitare il bambino in ospedale per portargli supporto e conforto. Il ricovero è stato reso noto attraverso un post sui social, e il personale militare ha organizzato una visita speciale per lui. La visita si è svolta con l’obiettivo di regalargli un momento di allegria durante il suo percorso di cura.

il bambino è ricoverato al Rizzoli. Per farlo felice il professor Alessandro Gasbarrini che, con la sua équipe, ha eseguito l'intervento ha organizzato l'incontro con i militari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alessio, operato per un tumore a 11 anni, non può andare alla parata del 2 giugno, ma l'Esercito va a trovarlo.

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