Un noto brand di moda ha presentato una collezione ispirata alla nazionale francese, destinata ai Mondiali di calcio. La linea include capi e accessori con i colori e i simboli della squadra. Questa iniziativa segue quella di un altro grande marchio che aveva realizzato una collezione per la nazionale spagnola. Nessun dettaglio sui modelli o sui materiali utilizzati.

Dopo Loewe con la nazionale spagnola, anche un altro grande nome della moda è sceso in campo in vista dei prossimi Mondiali di calcio. Jacquemus ha infatti ufficializzato la collaborazione con la Federazione Francese di Calcio e Nike. Anticipata qualche giorno fa dallo stesso Simon Porte Jacquemus, la collezione esplora la palette tricolore blu, bianco e rosso, combinandola con lo stile caro al brand francese per dare vita a un paio di sneaker, jersey da gioco, felpe e altri capi dallo stile retrò. La maglia in particolare sarà indossata come jersey pre-partita dai giocatori francesi durante il Mondiale di calcio, assicurando così a Mbappé e compagni un punto importante nella lotta al titolo di nazionale con più stile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La collezione di Jacquemus per la nazionale francese piacerà anche a chi odia il calcio

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