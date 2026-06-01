La ciurma dei pirati di One Piece ha preso posto nel cuore di Milano, con un pop-up store allestito nel Mondadori Store di piazza Duomo. L’installazione, aperta fino a lunedì prossimo, offre ai visitatori un’esperienza immersiva dedicata alla serie. Le pareti e gli spazi del negozio sono stati trasformati per ricreare l’atmosfera del mondo dei pirati, con esposizioni e materiali a tema.

La flotta di One piece sbarca a Milano. Il Mondadori Store di piazza Duomo si trasforma fino a lunedì prossimo in un pop up store che regalerà a fans, appassionati e curiosi un'esperienza immersiva totale. La saga creata da Eiichiro Oda da quasi 30 anni affascina milioni di persone in tutto il mondo tra anime, manga, pellicole cinematografiche e merchandising. A catturare lo sguardo dei passanti e dei visitatori le scenografiche vetrine dedicate alla ciurma di Monkey D. Luffy, insieme ad allestimenti personalizzati che proiettano il pubblico direttamente nell'universo dell'anime cult. Con oltre mille episodi all'attivo e una fanbase globale in costante crescita, One Piece è uno dei brand dell'animazione più influenti della cultura pop contemporanea, capace di unire generazioni diverse nel segno dell'avventura e della condivisione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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One Piece 3 vedrà nuovi mondi e nuovi nemici sulla rotta per il più grande tesoro dei pirati, ma sarà soprattutto una battaglia per la libertà di un popoloAttualmente sono in corso le riprese di One Piece 3, la terza stagione della serie ispirata al celebre manga.

Temi più discussi: La ciurma dei pirati di One Piece sbarca in piazza Duomo; Milano, Piazza del Duomo invasa dai pirati: Netlix ha fatto saltare il tappo, mai vista così tanta gente in poco tempo (ma ancora per poco); Dopo 19 anni, One Piece ha finalmente svelato la verità su uno dei suoi personaggi più tragici; One Piece, Luffy e la ciurma sbarcano a Milano con un pop-up store speciale.

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