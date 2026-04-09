Attualmente sono in corso le riprese di One Piece 3, la terza stagione della serie ispirata al celebre manga. La nuova stagione porterà i protagonisti in mondi inesplorati e li metterà di fronte a nuovi nemici, mentre cercano di raggiungere il più ambito tesoro dei pirati. Oltre alle avventure, la stagione si concentrerà anche su una lotta per la libertà di un popolo, secondo quanto riferito dalle fonti di produzione.

Le riprese di One Piece 3 sono in pieno svolgimento e iniziano a esserci dati sufficienti per iniziare a parlarne in modo dettagliato. Certo, la nuova stagione non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma Netflix ha confermato che gli episodi arriveranno nel 2027, il che significa che i fan della serie avranno i ricordi ancora abbastanza freschi per godersi le nuove storie al massimo. Un titolo che ha in sé una storia importante. Come rivelato dalla piattaforma, la prossima stagione uscirà come One Piece: The Battle of Alabasta, un titolo coerente con quanto abbiamo appena finito di vedere, una storia in cui l'intera squadra di Luffy devia dalla rotta per il tesoro dei tesori per raggiungere invece la patria della Principessa Vivi e aiutarla a salvare il suo popolo dai piani oscuri della Baroque Works. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - One Piece 3 vedrà nuovi mondi e nuovi nemici sulla rotta per il più grande tesoro dei pirati, ma sarà soprattutto una battaglia per la libertà di un popolo

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Se il live action di One Piece fosse girato nella mia testa sarebbe più o meno così x.com