A Milano, in piazza Duomo, apre un pop-up store dedicato a One Piece. L’evento include una lotteria, sessioni di foto e una caccia al tesoro. La manifestazione segue gli eventi organizzati lo scorso settembre e sarà accessibile al pubblico per un periodo ancora da definire. L’installazione è immersiva e permette ai fan di interagire con l’universo del manga e anime. Non sono stati annunciati dettagli sui giorni di apertura o eventuali attività future.

Milano, 24 maggio 2026 – One Piece è pronto a sbarcare a Milano, dopo la settimana di eventi dello scorso settembre. Dal 26 maggio all’8 giugno, la libreria Mondadori Duomo ospiterà un Pop-up Store dedicato a una delle serie anime più amate di tutti i tempi, il fenomeno globale creato da Eiichiro Oda che, da quasi trent’anni, continua ad affascinare milioni di fan in tutto il mondo attraverso anime, manga, film e merchandising. I protagonisti di One Piece. La libreria - punto di riferimento per gli amanti del fumetto e dell’universo manga grazie alla sua area Just Comics - si vestirà per due settimane dei colori e dell’immaginario di One Piece: le vetrine e gli spazi della libreria saranno completamente personalizzati con allestimenti, visual iconici e i protagonisti della saga, guidati da Monkey D. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - One Piece a Milano, un pop-up store immersivo in piazza Duomo: lotteria, foto e una grande caccia la tesoro

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One Piece ritorna a Milano con il un Pop Up Store, dal 26 maggio all'8 giugno presso la libreria Mondadori in Piazza Duomo mondadoristore.it/evento/one-pie… #onepiece #onepiecemilan #onepiece #onepiecenews #Mondadori #MondadoriPiazzaduomo # x.com

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