La città in passerella Lucca piace il Fashion Weekend

Da lanazione.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'edizione 2026 di Lucca Fashion Weekend si è conclusa con un bilancio positivo. La manifestazione, durata tre giorni, ha trasformato il centro storico in un palcoscenico dedicato a moda, artigianato e creatività. L'evento ha coinvolto esposizioni, sfilate e iniziative che hanno valorizzato le eccellenze locali. La manifestazione ha attirato visitatori e professionisti del settore, contribuendo a promuovere il territorio e le sue produzioni.

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Lucca, 1 giugno 2026 – Si chiude con un bilancio estremamente positivo l’edizione 2026 di Lucca Fashion Weekend, che per tre giorni ha trasformato il centro storico in un palcoscenico diffuso dedicato alla moda, all’artigianato, alla creatività e alle eccellenze del territorio. Mostre, talk, installazioni, eventi, workshop e iniziative diffuse hanno animato piazze, palazzi storici, botteghe e luoghi simbolo della città, richiamando appassionati, addetti ai lavori, cittadini, visitatori e confermando la crescente rilevanza della manifestazione nel panorama degli eventi dedicati al fashion e al lifestyle. I Commenti dell'Assessore. “Quest’anno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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