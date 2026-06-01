L'edizione 2026 di Lucca Fashion Weekend si è conclusa con un bilancio positivo. La manifestazione, durata tre giorni, ha trasformato il centro storico in un palcoscenico dedicato a moda, artigianato e creatività. L'evento ha coinvolto esposizioni, sfilate e iniziative che hanno valorizzato le eccellenze locali. La manifestazione ha attirato visitatori e professionisti del settore, contribuendo a promuovere il territorio e le sue produzioni.

Lucca, 1 giugno 2026 – Si chiude con un bilancio estremamente positivo l’edizione 2026 di Lucca Fashion Weekend, che per tre giorni ha trasformato il centro storico in un palcoscenico diffuso dedicato alla moda, all’artigianato, alla creatività e alle eccellenze del territorio. Mostre, talk, installazioni, eventi, workshop e iniziative diffuse hanno animato piazze, palazzi storici, botteghe e luoghi simbolo della città, richiamando appassionati, addetti ai lavori, cittadini, visitatori e confermando la crescente rilevanza della manifestazione nel panorama degli eventi dedicati al fashion e al lifestyle. I Commenti dell'Assessore. “Quest’anno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La città in passerella. Lucca, piace il Fashion Weekend

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lucca Fashion Weekend. Oggi il taglio del nastroOggi si è svolto il taglio del nastro della nuova edizione di Lucca Fashion Weekend.

Torna Lucca Fashion Weekend: moda e artigianato sfilano in centro con Cecilia Rodriguez e Jo SquilloDal 29 al 31 maggio, il centro storico di Lucca ospiterà la settima edizione di Lucca Fashion Weekend, evento dedicato a moda e artigianato.

Temi più discussi: La città in passerella. Lucca, piace il Fashion Weekend; Lucca si veste di stile: torna il Fashion Weekend tra grandi marchi e artigianato d’eccellenza; Lucca Fashion Weekend; Lucca Fashion Weekend 2026: il programma completo per un weekend tra moda e creatività.

Jazz gigs this weekend in Milan maybe near Navigli reddit

La città in passerella. Lucca, piace il Fashion WeekendSuccesso della manifestazione. L’assessore Granucci: Una straordinaria opportunità di promozione per il territorio e per il suo tessuto economico ... lanazione.it

Per il secondo giorno di fila, King Marracash, il documentario su Marracash diretto da Pippo Mezzapesa e scritto con Antonella W. Gaeta, Chiara Battistini e Shadi Cioffi, è al primo posto del box office italiano. In totale, ha incassato 558.842 euro e raccolto 52.1 x.com

Lucca si veste di stile: torna il Fashion Weekend tra grandi marchi e artigianato d’eccellenzaTre giorni di moda, arte e cultura: il Fashion Weekend 2026 porta in città grandi brand, artigiani, mostre, talk ed eventi diffusi. intoscana.it