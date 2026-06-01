Un nuovo libro pubblicato nel 2026 analizza la relazione tra Cina e Stati Uniti. L’autore sostiene che evitare di collaborare con Pechino potrebbe compromettere il futuro globale. La pubblicazione approfondisce le dinamiche tra i due paesi e sottolinea l’importanza di una cooperazione strategica. Il testo si concentra su fatti, dati e analisi senza entrare in giudizi o opinioni.

Quello di Fabio Massimo Parenti, La Cina non si Usa, edizioni Dedalo, 2026, è un libro che va letto assolutamente per liberarsi dell’effetto intelligenticida delle boiate sparate a getto continuo da media e politicanti mainstream, e non solo sulla Cina, un argomento centrale per il nostro futuro e quello dell’umanità nel suo complesso. Il libro procede a comparare, in modo estremamente puntuale e avvincente, il sistema cinese e quello statunitense, a partire dai rispettivi fondamenti filosofici (“Confucio contro Hobbes”) e dinamiche ideologico-politiche (“sovranità, sviluppo e ordine” contro “dominio, espansione e crisi”). Parenti introduce... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La Cina non si Usa”: perché cooperare con Pechino è indispensabile per un futuro condiviso

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Ep. 298 - Cosa vuole la Cina dagli Usa e come Pechino mette in scacco Trump

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