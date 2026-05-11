Trump vola a Pechino per incontrare Xi | sul tavolo non ci sono solo i rapporti tra Usa e Cina ma il futuro dell’ordine mondiale
Un presidente degli Stati Uniti ha visitato Pechino per incontri ufficiali, dopo quasi dieci anni dall'ultima visita di un collega, avvenuta nel 2017. La visita si concentra sui rapporti tra i due Paesi e sul futuro dell’ordine mondiale, con incontri tra le autorità di entrambe le nazioni. La delegazione americana e i rappresentanti cinesi si sono riuniti per discutere di questioni internazionali e di collaborazione.
Era quasi un decennio che un presidente Usa non si recava in Cina per una visita ufficiale: l’ultimo era stato Barack Obama nel 2017. Questa settimana, invece, toccherà a Donald Trump, che mercoledì 13 maggio sarà accolto con tutti gli onori a Pechino dal presidente Xi Jinping. Il programma è fitto: il viaggio diplomatico, che si concluderà venerdì 15 e che entro la fine dell’anno sarà ricambiato da una visita di Xi a Washington, prevede infatti ben due incontri bilaterali, oltre a una cerimonia di benvenuto, una visita al Tempio del Cielo nella capitale cinese, un sontuoso banchetto di Stato e un pranzo di lavoro. D’altronde, le questioni aperte tra i due Paesi non mancano: dai dazi, alla guerra all’Iran, alla corsa alla supremazia tecnologica e alle risorse strategiche, fino alla questione di Taiwan.🔗 Leggi su Tpi.it
Trump Says ‘I Will Be Going to China Soon,’ Adds ‘I Respect China’ | APT
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