Un presidente degli Stati Uniti ha visitato Pechino per incontri ufficiali, dopo quasi dieci anni dall'ultima visita di un collega, avvenuta nel 2017. La visita si concentra sui rapporti tra i due Paesi e sul futuro dell’ordine mondiale, con incontri tra le autorità di entrambe le nazioni. La delegazione americana e i rappresentanti cinesi si sono riuniti per discutere di questioni internazionali e di collaborazione.

Era quasi un decennio che un presidente Usa non si recava in Cina per una visita ufficiale: l’ultimo era stato Barack Obama nel 2017. Questa settimana, invece, toccherà a Donald Trump, che mercoledì 13 maggio sarà accolto con tutti gli onori a Pechino dal presidente Xi Jinping. Il programma è fitto: il viaggio diplomatico, che si concluderà venerdì 15 e che entro la fine dell’anno sarà ricambiato da una visita di Xi a Washington, prevede infatti ben due incontri bilaterali, oltre a una cerimonia di benvenuto, una visita al Tempio del Cielo nella capitale cinese, un sontuoso banchetto di Stato e un pranzo di lavoro. D’altronde, le questioni aperte tra i due Paesi non mancano: dai dazi, alla guerra all’Iran, alla corsa alla supremazia tecnologica e alle risorse strategiche, fino alla questione di Taiwan.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trump vola a Pechino per incontrare Xi: sul tavolo non ci sono solo i rapporti tra Usa e Cina ma il futuro dell’ordine mondiale

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Trump Says ‘I Will Be Going to China Soon,’ Adds ‘I Respect China’ | APT

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La #Cina fa pressione sull'Iran affinché non riprenda la guerra e sollecita la riapertura di Hormuz in vista del vertice #Trump-Xi. Mercoledì il ministro degli esteri iraniano Araghchi si è recato a Pechino per la prima volta dall'inizio della guerra con gli Usa e ha i x.com

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