Stella al merito sportivo a Giancarlo La Greca la cerimonia al Libero Consorzio

Giovedì 30 aprile si svolgerà una cerimonia presso la sala conferenze Silvia Pellegrino del Libero Consorzio di Agrigento, durante la quale verrà consegnata la Stella al merito sportivo. Il riconoscimento, assegnato dal Coni nazionale, sarà consegnato a Giancarlo La Greca, per il contributo apportato allo sviluppo dello sport. La cerimonia vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo locale.

Sarà conferita giovedì 30 aprile, nella sala conferenze Silvia Pellegrino del Libero consorzio di Agrigento, la Stella al merito sportivo a Giancarlo La Greca, riconoscimento assegnato dal Coni nazionale a figure che si sono distinte per il contributo dato allo sviluppo dello sport. L’iniziativa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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