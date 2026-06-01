La centrale Emma Graziani continuerà a giocare con la Savino Del Bene Volley anche nella prossima stagione. È al terzo anno consecutivo in maglia della squadra. La società ha comunicato la conferma del suo contratto per l’annata sportiva in corso. Graziani, italiana, farà quindi parte del roster della prima squadra anche per il nuovo campionato. La squadra non ha rilasciato ulteriori dettagli sul rinnovo o altre operazioni di mercato.

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley è lieta di annunciare che anche nella prossima annata sportiva la centrale italiana Emma Graziani farà parte del roster della prima squadra. Per classe 2002 nativa di Livorno si tratterà della terza stagione consecutiva in maglia biancoblù, a conferma del percorso di crescita intrapreso insieme al club scandiccese. Arrivata alla Savino Del Bene Volley nella stagione 2024-2025, Graziani ha saputo ritagliarsi progressivamente un ruolo sempre più importante all’interno del roster. Nel corso delle sue prime due stagioni in maglia Savino Del Bene Volley, la centrale italiana ha totalizzato complessivamente 69 presenze, realizzando 284 punti, 91 muri vincenti e 19 ace. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La centrale Emma Graziani per il terzo anno di fila in maglia Savino Del Bene

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