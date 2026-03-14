Ancona si conferma Comune Plastic Free per il terzo anno di fila

Ancona si conferma Comune Plastic Free anche quest’anno, ottenendo il riconoscimento per il terzo anno consecutivo. La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina al Teatro Olimpico di Roma e ha visto la partecipazione di 141 amministrazioni italiane. L’evento ha celebrato i Comuni che hanno adottato pratiche per ridurre l’uso della plastica.

ANCONA – Per il terzo anno consecutivo Ancona ottiene il riconoscimento di Comune Plastic Free. La cerimonia di premiazione di tutti i Comuni riconosciuti Plastic Free nel 2026 si è svolta questa mattina al Teatro Olimpico di Roma, con la partecipazione di 141 amministrazioni italiane e alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme con rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali. L’iniziativa è promossa con il patrocinio di Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento Europeo e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Tra i Comuni marchigiani che hanno ricevuto l'iconica tartaruga figurano Ancona e Sirolo, gli unici a ricevere il riconoscimento sia nel 2025 sia nel 2026. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Ancona riconosciuta comune "Plastic Free" per il terzo anno consecutivoL’annuncio è stato dato oggi a Montecitorio, nel corso della conferenza stampa di presentazione. Belpasso confermato Comune Plastic Free 2026: è il terzo anno consecutivo“Accogliamo questa riconferma con grande orgoglio, ma soprattutto con senso di responsabilità”, ha dichiarato il sindaco Carlo Caputo Belpasso si... Approfondimenti e contenuti su Comune Plastic Free Argomenti discussi: Zero Branco rinnova l’impegno ambientale, firmato il protocollo con Plastic Free Onlus. Comuni 'plastic free', Ancona premiata per il terzo anno consecutivoAncona conquista per il terzo anno consecutivo il riconoscimento di Comune Plastic Free. ansa.it Ancona ancora Plastic Free: terzo riconoscimento consecutivoPremiato l’impegno della città nella riduzione della plastica e nella tutela dell’ambiente Per il terzo anno di seguito, Ancona riceve il riconoscimento di Comune Plastic Free, a testimonianza dell’im ... youtvrs.it